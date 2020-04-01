Как сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фото

Китайский город Ухань, откуда в конце 2019 года по миру пошел коронавирус SARS-CoV-2, постепенно возвращается в нормальной жизни. Центральные власти Китай понемногу снимают жесткие карантинные ограничения, которые 23 января были введены в 11-миллионном городе, чтобы погасить распространение инфекции.
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Жилые районы и торговые кварталы все еще ограждены пластиковыми заборами, которые были установлены в начале карантина, чтобы контролировать передвижения жителей. Несмотря на эти преграды, люди торгуют через них, подставляя стулья.
На этой неделе в городе открылись некоторые магазины, парикмахерские и супермаркеты, куда сейчас выстраиваются большие очереди.
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Полностью все ограничения на въезд-выезд в Ухане могут снять через неделю, 8 апреля.
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