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01.04.2020, 10:14

Как сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фото

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Как сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фото
Как сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фото
Как сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фотоКак сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фото

Через неделю жители Уханя смогут выехать из него впервые с 23 января, когда центральные власти страны закрыли его на жесткий карантин

Китайский город Ухань, откуда в конце 2019 года по миру пошел коронавирус SARS-CoV-2, постепенно возвращается в нормальной жизни. Центральные власти Китай понемногу снимают жесткие карантинные ограничения, которые 23 января были введены в 11-миллионном городе, чтобы погасить распространение инфекции.

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Жилые районы и торговые кварталы все еще ограждены пластиковыми заборами, которые были установлены в начале карантина, чтобы контролировать передвижения жителей. Несмотря на эти преграды, люди торгуют через них, подставляя стулья.

На этой неделе в городе открылись некоторые магазины, парикмахерские и супермаркеты, куда сейчас выстраиваются большие очереди.

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Полностью все ограничения на въезд-выезд в Ухане могут снять через неделю, 8 апреля.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • Этот коронавирус развился до патогена сам: исследование.
  • Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.
  • Отчет о симптомах, возрасте и хронических заболеваниях тех, кто умер от коронавируса в Италии.
  • Ученые установили, что заболевшие наиболее заразны в первую неделю после появления симптомов.
  • На вечер 31 марта в Украине выявлено 645 случаев, 13 человек умерли, 10 выздоровели.

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Теги: эпидемия, ухань, коронавирус, COVID-19
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