Как сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фото

Китайский город Ухань, откуда в конце 2019 года по миру пошел коронавирус SARS-CoV-2, постепенно возвращается в нормальной жизни. Центральные власти Китай понемногу снимают жесткие карантинные ограничения, которые 23 января были введены в 11-миллионном городе, чтобы погасить распространение инфекции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Жилые районы и торговые кварталы все еще ограждены пластиковыми заборами, которые были установлены в начале карантина, чтобы контролировать передвижения жителей. Несмотря на эти преграды, люди торгуют через них, подставляя стулья.

На этой неделе в городе открылись некоторые магазины, парикмахерские и супермаркеты, куда сейчас выстраиваются большие очереди.

Читайте также: Медики считают, что нашли первого зараженного коронавирусом в Ухане



Полностью все ограничения на въезд-выезд в Ухане могут снять через неделю, 8 апреля.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Этот коронавирус развился до патогена сам: исследование.

Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

Отчет о симптомах, возрасте и хронических заболеваниях тех, кто умер от коронавируса в Италии.

У ченые установили , что заболевшие наиболее заразны в первую неделю после появления симптомов.

установили На вечер 31 марта в Украине выявлено 645 случаев, 13 человек умерли, 10 выздоровели.

Читайте также: Анализ 3665 случаев COVID-19 в КНР: влияние возраста на смертность и осложнения