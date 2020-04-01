Анализ 3665 случаев COVID-19 в КНР: влияние возраста на смертность и осложнения

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Не только пожилые люди, но и люди среднего возраста имеют значительно более высокий риск смерти или развития серьезных осложнений при коронавирусном заболевания COVID-19. Об этом после анализа случаев заболевания на материковом Китае пишут в журнале The Lancet британские медики.

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Были проверены 3665 подтвержденных случаев, а также данные сотен пассажиров, выехавших из первоначального очага в Ухане после начала вспышки.

Выяснилось, что почти каждый пятый (18,4%) старше 80 лет нуждался в госпитализации по сравнению с примерно 1% среди людей 20–30 лет, и 4,3% - в возрасте 40–49 лет. С учетом числа случаев, которые не были клинически подтверждены (легкие или бессимптомные), исследование показало: уровень госпитализации пациентов в возрасте 50–59 лет – 8,2%.

"Наш анализ очень четко показывает, что в возрасте 50 лет и старше госпитализация гораздо более вероятна, чем в возрасте до 50 лет, и большая часть случаев может привести к летальному исходу", - подытожили аналитики.

Авторы отчета просчитали уровень смертности от подтвержденных случаев COVID-19 на территории исследования: 1,38%. Но с неподтвержденными случаями заболевания смертность снизилась до 0,66%.

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Эксперты в Китае и других странах подчеркивают, что без внедрения массового тестирования на SARS-CoV-2 невозможно узнать, сколько людей могли заразиться и выздороветь, особенно бессимптомно или с симптомами вроде легкой простуды/покашливания. По их мнению, это означает, что настоящий уровень смертности от COVID-19, вероятно, намного ниже уже озвученных цифр.

Авторы подтверждают оценки, которые звучали ранее: до 50–80% населения мира могут переболеть этим коронавирусом. Ученые выражают опасения, что такие оценки могут побудить некоторые правительства отказаться от затратных мер сдерживания пандемии.

Подробные данные, графики и методология исследования доступны по ссылке.

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