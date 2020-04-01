Маск бесплатно рассылает аппараты ИВЛ для экстренных случаев с коронавирусом

Илон Маск (фото - ЕРА)

Американский предприниматель Илон Маск предложил бесплатно разослать в больницы мира аппараты искусственной вентиляции легких для спасения тех, у кого на фоне коронавирусной болезни COVID-19 развилась опасная для жизни пневмония. Об этом он написал у себя в Twitter.

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"У нас есть дополнительные и одобренные FDA аппараты. Доставим в больницы по всему миру в регионах доставки Tesla. Устройства и доставка бесплатны", - пишет он.

Единственное требование главы SpaceX и гендиректора Tesla к заказчикам заключается в том, что аппараты ИВЛ должны быть сразу же установлены и включены там, где в них есть срочная необходимость, "а не храниться на складе".

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Ранее Маск передал 1255 заказанных в Китае аппаратов ИВЛ больницам Лос-Анджелеса и сказал, что его заводы могли бы производить их сами.

Аппараты искусственной вентиляции легких критически важны при коронавирусной пандемии. Это ключевой элемент лечения тех людей с COVID-19, у которых тяжелое течение болезни осложняется атипичной пневмонией, часто приводящей к смерти без процедуры ИВЛ.

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