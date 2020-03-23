В Украине есть около 3500 аппаратов искусственной вентиляции легких - Ляшко

Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

В Украине есть примерно 3500 аппаратов искусственной вентиляции легких. Сколько закупается новых аппаратов, неизвестно. Об этом в эфире hromadske заявил замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

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"У нас есть 350 аппаратов искусственной вентиляции легких в отделениях интенсивной терапии именно в инфекционных стационарах. У нас есть 3500 аппаратов искусственной вентиляции в отделениях интенсивной терапии, которые переформатируются, перепрофилируются в дальнейшем, вне инфекционных стационаров", - сказал он.

На вопрос, сколько Украина закупила аппаратов ИВЛ, и когда они прибудут в Украину, Ляшко ответил: "Сейчас сложно сказать, поскольку государственные деньги — это и национальный бюджет, и региональный. Много денег выделяется из резервного фонда...".

При этом он сказал, что есть глобальный дефицит на мировом рынке аппаратов ИВЛ.

Также Ляшко сообщил, что аппараты ИВЛ есть в операционных, которые сегодня отказались от плановых операций во исполнение решения президента и постановления о карантине.

В то же время замминистра отметил, что не все врачи умеют работать с такими аппаратами. Сейчас МОЗ обеспечивает аппараты ИВЛ квалифицированными специалистами.

Как известно, аппарат ИВЛ - необходимый элемент терапии для тяжелых больных коронавирусом.

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