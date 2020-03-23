Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Украине есть около 3500 аппаратов искусственной вентиляции легких - Ляшко

В Украине есть около 3500 аппаратов искусственной вентиляции легких - Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
23.03.2020, 19:28

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сказал, сколько всего в Украине аппаратов ИВЛ

В Украине есть примерно 3500 аппаратов искусственной вентиляции легких. Сколько закупается новых аппаратов, неизвестно. Об этом в эфире hromadske заявил замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"У нас есть 350 аппаратов искусственной вентиляции легких в отделениях интенсивной терапии именно в инфекционных стационарах. У нас есть 3500 аппаратов искусственной вентиляции в отделениях интенсивной терапии, которые переформатируются, перепрофилируются в дальнейшем, вне инфекционных стационаров", - сказал он.

На вопрос, сколько Украина закупила аппаратов ИВЛ, и когда они прибудут в Украину, Ляшко ответил: "Сейчас сложно сказать, поскольку государственные деньги — это и национальный бюджет, и региональный. Много денег выделяется из резервного фонда...".

При этом он сказал, что есть глобальный дефицит на мировом рынке аппаратов ИВЛ.

Также Ляшко сообщил, что аппараты ИВЛ есть в операционных, которые сегодня отказались от плановых операций во исполнение решения президента и постановления о карантине.

В то же время замминистра отметил, что не все врачи умеют работать с такими аппаратами. Сейчас МОЗ обеспечивает аппараты ИВЛ квалифицированными специалистами.

  • Как известно, аппарат ИВЛ - необходимый элемент терапии для тяжелых больных коронавирусом.
  • Сегодня ночью в Украину из Китая прибыла партия тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
Виктор Ляшко коронавирус COVID -19 аппарат ИВЛ
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 