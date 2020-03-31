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Госструктуры закупили через Prozorro 385 аппаратов ИВЛ

Госструктуры закупили через Prozorro 385 аппаратов ИВЛ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Укроборонпрома
31.03.2020, 12:53

Антикоррупционная общественная организация опубликовала данные по госзакупкам оборудования для борьбы с коронавирусом за 2020 год

С начала 2020 года по состоянию на 28 марта госкомпании закупили через онлайн-систему Prozorro 385 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на сумму более 286 млн грн. Об этом сообщила в Facebook антикоррупционная общественная организация Transparency International Ukraine со ссылкой на консультанта по закупкам портала Dozorro.

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Больше всего аппаратов ИВЛ закупили в Днепропетровской (79), Киевской (71), Херсонской (33) и Львовской (31) областях. В Ровненской, Ивано-Франковской и Запорожской области - по одному. 

Цена на них колеблется в пределах 25 000 - 900 000 грн, в зависимости от типа системы вентиляции и ее возможностей. Самое дешевое оборудование - переносное - устанавливается в кабинах скорой помощи. Самое дорогое, с интеллектуальным управлением - в стационарах.

В условиях эпидемии коронавируса аппараты ИВЛ крайне важны, поскольку вирус SARS-CoV-2 поражает именно легкие человека. Потребность в таком оборудовании возникает только при тяжелых формах болезни, но по данным Минздрава сейчас в инфекционных больницах закуплено только 605 аппаратов. Если допустить, что понадобятся они только 2,3% заболевших, то этого количества хватит при условии одновременного заражения не более 26 000 украинцев.

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ПРОЗОРРО закупка коронавирус COVID-19 ИВЛ SARS-CoV-2 аппарат
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