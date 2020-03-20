Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Экспресс-тесты на коронавирус теперь доступны на ProZorro

Экспресс-тесты на коронавирус теперь доступны на ProZorro - Фото
фото - Facebook Виталия Кличко
20.03.2020, 12:00

ProzorroMarket приглашает заказчиков осуществлять закупки через платформу

С вечера 19 марта на платформе госзакупок ProZorro появилась возможность заказать экспресс-тесты для диагностики COVID-19. Об этом сообщило госпредприятие "Медицинские закупки Украины". 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Чтобы сделать заказ, нужно перейти в категорию "Системы регистрации медицинской информации и исследовательское оборудование".

Тесты стоят от 320 грн (цена для Киева) до 390 грн (цена для Одессы, Львова и Харькова). Минимальный заказ должен составлять не менее 8000 и 9750 грн соответственно. Детальный перечень тестов пока не называется, но уже сейчас на ProZorroMarket к заказу доступны тесты-экспресс Bioeasy на новый коронавирус COVID-19.

ProZorro обещает сопровождать заказчиков в процессе приобретения тестов и предлагает присоединиться всех, кто работает в сфере медицины.

Кто может быть покупателем на ProZorro:

1. Традиционные заказчики-бюджетники, которые напрямую финансируются из государственного или местного бюджета;

2. Монополисты - коммунальные службы, предприятия транспортного сообщения и так далее;

3. Предприятия - государственные или коммунальные предприятия, обеспечивающие потребности государства/территориальной общины и имеющие ряд дополнительных признаков. 

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net: здесь только то, о чем вы не можете не знать>

Читайте также: хроника LIGA.net - самая свежая и важная информация о коронавирусе

Еще по теме
Напишите нам
вирус эпидемия коронавирус COVID-19 экспресс-тест
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 