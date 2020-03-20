Экспресс-тесты на коронавирус теперь доступны на ProZorro

С вечера 19 марта на платформе госзакупок ProZorro появилась возможность заказать экспресс-тесты для диагностики COVID-19. Об этом сообщило госпредприятие "Медицинские закупки Украины".
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Чтобы сделать заказ, нужно перейти в категорию "Системы регистрации медицинской информации и исследовательское оборудование".
Тесты стоят от 320 грн (цена для Киева) до 390 грн (цена для Одессы, Львова и Харькова). Минимальный заказ должен составлять не менее 8000 и 9750 грн соответственно. Детальный перечень тестов пока не называется, но уже сейчас на ProZorroMarket к заказу доступны тесты-экспресс Bioeasy на новый коронавирус COVID-19.
ProZorro обещает сопровождать заказчиков в процессе приобретения тестов и предлагает присоединиться всех, кто работает в сфере медицины.
Кто может быть покупателем на ProZorro:
1. Традиционные заказчики-бюджетники, которые напрямую финансируются из государственного или местного бюджета;
2. Монополисты - коммунальные службы, предприятия транспортного сообщения и так далее;
3. Предприятия - государственные или коммунальные предприятия, обеспечивающие потребности государства/территориальной общины и имеющие ряд дополнительных признаков.
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