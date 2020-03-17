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Ляшко об аппаратах ИВЛ при коронавирусе: На пике заболеваний их может не хватить

Ляшко об аппаратах ИВЛ при коронавирусе: На пике заболеваний их может не хватить - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
17.03.2020, 09:50

В отделениях интенсивной терапии по Украине - всего около 3500 аппаратов искусственной вентиляции легких, причем оборудование - частично устаревшее

Правительство внедряет карантинные меры против распространения коронавируса для того, чтобы не допустить стремительного роста случаев заболевания COVID-19: если пик заболеваемости не сгладить и не растянуть во времени, коек и аппаратной поддержки жизнедеятельности на всех "критических" больных не хватит. Об этом с трибуны в Раде заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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По его словам, предпринимаемые меры в первую очередь направлены на то, чтобы предупредить пиковую нагрузку на систему здравоохранения, когда многие заболевшие обратятся за помощью, а ее будет не хватать.

Ляшко напомнил, что сейчас в Украине оборудовано около 12 000 коек для инфекционных больных, а общее число инфекционных боксов - всего 2500. "При этом мы понимаем, что в случае массового наплыва больных с коронавирусной болезнью этих коек будет недостаточно", - подчеркнул он, добавив, что нужно срочно перепрофилировать больницы и медцентры.

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Главный санврач страны отметил, что около 80% заболевших в мире переносят недуг более-менее легко, но примерно 10% потребуется госпитализация: "А статистика Италии показывает, что около 10% других нужна будет госпитализация с интенсивной терапией".

Сейчас у врачей в реанимациях есть около 3500 аппаратов искусственной вентиляции легких. "Но этого количества может не хватить и оборудование может быть устаревшим", - предостерег он.

Евгений Пилипенко
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Виктор Ляшко вирус эпидемия коронавирус COVID-19 ИВЛ
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