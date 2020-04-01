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В Израиле на грызунах тестируют вакцину от коронавируса

В Израиле на грызунах тестируют вакцину от коронавируса - Фото
Фото: pixabay.com
01.04.2020, 10:18

Испытания вакцины против SARS-CoV-2 проходят в секретной лаборатории под контролем израильского оборонного комплекса

В Израиле начали тестирование образца антикоронавирусной вакцины, разработанной Израильским институтом биологических исследований. Испытания проводятся на грызунах в биохимической лаборатории оборонного назначения, конкретный вид подопытных не уточняется, пишет Reuters со ссылкой на достоверный источник.

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Это учреждение было создано еще в 1952 году как одно из научных подразделений армии обороны Израиля. Сейчас институт стал гражданской организацией и формально находится под контролем премьер-министра Израиля, при этом тесно сотрудничая с Министерством обороны страны.

Главный координатор по инновациям института Эран Зехави сообщил, что сейчас почти все силы его учреждения брошены на борьбу с коронавирусом. Одна группа ученых разрабатывает варианты вакцин, другая - исследует возможные методы лечения болезни.

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