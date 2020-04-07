Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Ухане запустили общественный транспорт и разрешили выезжать из города

В Ухане запустили общественный транспорт и разрешили выезжать из города - Фото
Фото: EPA
07.04.2020, 23:20

Со среды жители Уханя смогут пользоваться общественным транспортом, если предоставят QR-код для подтверждения своего состояние здоровья

В китайском Ухане, где началась пандемия коронавируса, снят запрет на выезд из города и возобновлена работа общественного транспорта. Об этом сообщает ВВС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Любой, у кого есть "зеленый" код (показатель того, что человек здоров, - ред.) в специальном приложении для смартфонов, теперь может покинуть Ухань, впервые с 23 января.

Восстановлено железнодорожное и автомобильное сообщение.

Это произошло после того, как впервые в опубликованных данных Китай сообщил об отсутствии случаев смерти от коронавируса.

Со среды жители Уханя смогут пользоваться общественным транспортом, если предоставят QR-код для подтверждения своего состояние здоровья. На вылет из города на этот день запланировано 200 авиарейсов, которые перевезут около 10 000 пассажиров.

Однако некоторые транспортные ограничения останутся в силе. Также закрытыми останутся школы.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. На сегодняшний день в Китае - 81 740 подтвержденных случаев коронавируса. 3331 человек умер.
  • Китайские медики считают, что на продуктовом рынке в городе Ухань - первоначальном эпицентре коронавирусной инфекции - первой заболела продавщица креветок.

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
Китай ухань коронавирус COVID -19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 