В Ухане запустили общественный транспорт и разрешили выезжать из города

В китайском Ухане, где началась пандемия коронавируса, снят запрет на выезд из города и возобновлена работа общественного транспорта. Об этом сообщает ВВС.
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Любой, у кого есть "зеленый" код (показатель того, что человек здоров, - ред.) в специальном приложении для смартфонов, теперь может покинуть Ухань, впервые с 23 января.
Восстановлено железнодорожное и автомобильное сообщение.
Это произошло после того, как впервые в опубликованных данных Китай сообщил об отсутствии случаев смерти от коронавируса.
Со среды жители Уханя смогут пользоваться общественным транспортом, если предоставят QR-код для подтверждения своего состояние здоровья. На вылет из города на этот день запланировано 200 авиарейсов, которые перевезут около 10 000 пассажиров.
Однако некоторые транспортные ограничения останутся в силе. Также закрытыми останутся школы.