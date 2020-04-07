В Ухане запустили общественный транспорт и разрешили выезжать из города

Фото: EPA

В китайском Ухане, где началась пандемия коронавируса, снят запрет на выезд из города и возобновлена работа общественного транспорта. Об этом сообщает ВВС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Любой, у кого есть "зеленый" код (показатель того, что человек здоров, - ред.) в специальном приложении для смартфонов, теперь может покинуть Ухань, впервые с 23 января.

Восстановлено железнодорожное и автомобильное сообщение.

Это произошло после того, как впервые в опубликованных данных Китай сообщил об отсутствии случаев смерти от коронавируса.

Со среды жители Уханя смогут пользоваться общественным транспортом, если предоставят QR-код для подтверждения своего состояние здоровья. На вылет из города на этот день запланировано 200 авиарейсов, которые перевезут около 10 000 пассажиров.

Однако некоторые транспортные ограничения останутся в силе. Также закрытыми останутся школы.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. На сегодняшний день в Китае - 81 740 подтвержденных случаев коронавируса. 3331 человек умер.

началась вспышка инфекции Китайские медики считают, что на продуктовом рынке в городе Ухань - первоначальном эпицентре коронавирусной инфекции - первой заболела продавщица креветок.