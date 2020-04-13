Макрон заявил, что с 11 мая во Франции начнут открывать школы и вузы

Общенациональные меры карантина во Франции будут продлены до 11 мая, когда постепенно начнут открываться школы, колледжи и вузы. Об этом в своем телеобращении сказал президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает ВВС.
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Сейчас в этой стране каждый, кто выходит на улицу, обязан иметь при себе документ, в котором указана причина его выхода. За соблюдением правил следит полиция.
Макрон признал, что французское правительство не было готово к кризису. В частности, он согласился, что были проблемы с поставками медикаментов в больницы.
Он сообщил, что границы Франции останутся закрытыми для граждан стран, не входящих в ЕС, до дальнейшего уведомления. Также закрытыми останутся рестораны, бары, кинотеатры и другие общественные места, а фестивали нельзя будет проводить до середины июля.
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Пожилые люди, а также лица с тяжелыми формами инвалидности или хроническими заболеваниями должны оставаться в самоизоляции даже после того, как ограничения начнут ослабевать.
Школы, колледжи и вузы во Франции будут постепенно открываться с 11 мая, сообщил президент Франции.
Он отметил, что в сотрудничестве с партнерами по ЕС Франция активизирует исследования по разработке вакцины против коронавируса.