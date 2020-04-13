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Макрон заявил, что с 11 мая во Франции начнут открывать школы и вузы

Макрон заявил, что с 11 мая во Франции начнут открывать школы и вузы - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: Guillaume Horcajuelo/EPA)
13.04.2020, 23:40

Ограничительные меры против COVID-19 во Франции продлены до 11 мая

Общенациональные меры карантина во Франции будут продлены до 11 мая, когда постепенно начнут открываться школы, колледжи и вузы. Об этом в своем телеобращении сказал президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает ВВС.

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Сейчас в этой стране каждый, кто выходит на улицу, обязан иметь при себе документ, в котором указана причина его выхода. За соблюдением правил следит полиция.

Макрон признал, что французское правительство не было готово к кризису. В частности, он согласился, что были проблемы с поставками медикаментов в больницы.

Он сообщил, что границы Франции останутся закрытыми для граждан стран, не входящих в ЕС, до дальнейшего уведомления. Также закрытыми останутся рестораны, бары, кинотеатры и другие общественные места, а фестивали нельзя будет проводить до середины июля.

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Пожилые люди, а также лица с тяжелыми формами инвалидности или хроническими заболеваниями должны оставаться в самоизоляции даже после того, как ограничения начнут ослабевать.

Школы, колледжи и вузы во Франции будут постепенно открываться с 11 мая, сообщил президент Франции.

Он отметил, что в сотрудничестве с партнерами по ЕС Франция активизирует исследования по разработке вакцины против коронавируса.

  • Сейчас Франция на четвертом месте в мире по количеству случаев коронавируса. По состоянию на 13 апреля, там зафиксировано 136 779 заболевших. 14 967 человек умерли. 
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Вадим Ребрина
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