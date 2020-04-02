Меркель о Пасхе: Пандемия не признает праздников

Ангела Меркель (Фото: Julien Warnand/EPA)

Меры по ограничению контактов между людьми, введенные в Германии 22 марта, в ближайшее время смягчены не будут. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после телеконференции с премьер-министрами федеральных земель 1 апреля, сообщает Укринформ.

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"Пандемия не признает праздников... Думать об ослаблении мер рано", - отметила Меркель.

Она попросила людей отпраздновать Пасху в кругу самых близких, с теми, с кем они делят одно помещение, воздержаться от поездок и посещений, в том числе родственников.

В Германии ограничения не будут сняты как минимум до 19 апреля включительно, но усиления мер при этом не произойдет.

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19 апреля почти во всех федеральных землях заканчиваются пасхальные праздники школьников. После этого в зависимости от динамики распространения коронавируса будет приниматься решение, как действовать дальше.

"Думать об адаптации мероприятий можно тогда, когда количество зараженных по всей стране будет удваиваться каждые десять дней (сейчас в стране это происходит каждые 5-6 дней)", - сказала Меркель.

По данным на утро 2 апреля, Германия опережает Францию по количеству зараженных (77 981), но число смертей здесь сравнительно невысоко (931). Выздоровели 18 700 человек.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

1 апреля глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что за последние пять недель вирус распространялся практически экспоненциально.

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