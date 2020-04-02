Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Меркель о Пасхе: Пандемия не признает праздников

Меркель о Пасхе: Пандемия не признает праздников - Фото
Ангела Меркель (Фото: Julien Warnand/EPA)
02.04.2020, 07:42

В Германии ограничения не будут сняты как минимум до 19 апреля включительно

Меры по ограничению контактов между людьми, введенные в Германии 22 марта, в ближайшее время смягчены не будут. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после телеконференции с премьер-министрами федеральных земель 1 апреля, сообщает Укринформ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Пандемия не признает праздников... Думать об ослаблении мер рано", - отметила Меркель.

Она попросила людей отпраздновать Пасху в кругу самых близких, с теми, с кем они делят одно помещение, воздержаться от поездок и посещений, в том числе родственников.

В Германии ограничения не будут сняты как минимум до 19 апреля включительно, но усиления мер при этом не произойдет.

Читайте также: Меркель о коронавирусе: Мы не знали большей проблемы со времен Второй мировой

19 апреля почти во всех федеральных землях заканчиваются пасхальные праздники школьников. После этого в зависимости от динамики распространения коронавируса будет приниматься решение, как действовать дальше.

"Думать об адаптации мероприятий можно тогда, когда количество зараженных по всей стране будет удваиваться каждые десять дней (сейчас в стране это происходит каждые 5-6 дней)", - сказала Меркель.

По данным на утро 2 апреля, Германия опережает Францию по количеству зараженных (77 981), но число смертей здесь сравнительно невысоко (931). Выздоровели 18 700 человек.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.
  • 1 апреля глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что за последние пять недель вирус распространялся практически экспоненциально.

Читайте также: Меркель предупредила о штрафах за несоблюдение карантина

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Германия Ангела Меркель карантин пасха коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 