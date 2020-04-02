Коронавирус. Заболели 937 000 человек: в Нью-Йорке уже больше случаев, чем в КНР

Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА

Во всем мире выявили 937 091 случай заражения коронавируса, 47 231 пациентов скончались, 193 764 больных одолели COVID-19. Об этом говорится в сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса официальных данных, которые публикуются на Gis and Data.

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Наибольшее число зараженных зафиксировали в США – 215 417 случаев (5119 смертей, 8592 выздоровевших). Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что в штате зарегистрировали более 83 712 случаев, передает CBSNewYork. Это больше, чем в Китае, где с начала эпидемии выявили 82 381 случай (выздоровели 76 420 пациентов, погибли – 3316).

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Наибольшее число смертей зафиксировали в Италии - 13 155. Из 110 574 зараженных вылечились 16 847 человек.

Испания – на третьем месте по количеству случаев заражения (104 118) и на втором по летальным исходам (9387). Выздоровели 22 647 пациентов.

Франция находится на шестом месте по количеству зараженных (57 763), но на третьем по числу погибших (4032 смерти). Оправились от недуга 11 055 пациентов.

Германия опережает Францию по количеству зараженных (77 981), но число смертей здесь сравнительно невысоко (931). Выздоровели 18 700 человек.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

началась вспышка инфекции Вчера глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил , что за последние пять недель вирус распространялся практически экспоненциально.

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