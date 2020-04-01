Глава ВОЗ заявил о почти экспоненциальном росте распространения коронавируса

Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Salvatore Di Nolfi/ЕРА)

Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрйесус заявил, что он "глубоко обеспокоен быстрой эскалацией и глобальным распространением" коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ВВС.

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Выступая на ежедневном брифинге, Гебрйесус сказал, что за последние пять недель количество новых случаев возросло почти экспоненциально, в то время как число смертей за прошедшую неделю более чем удвоилось.

Он добавил, что в ближайшие несколько дней в мире ожидается миллион подтвержденных случаев и 50 000 смертей.

По состоянию на вечер 1 апреля, в мире 918 129 человек заразились коронавирусом, а количество умерших достигло 46 000 (данные Университета Джона Хопкинса). Лидер по числу инфицированных — США (больше 190 000 случаев). На втором месте Италия (105 000), на третьем — Испания (более 102 000). LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.



