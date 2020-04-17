Полиция готова применить спецназ возле церквей на Пасху — советник главы МВД

Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

В случае массового скопления людей у храмов на Пасху и их неповиновения полиция будет использовать силы специального назначения. Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит в эфире hromadske.

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По его словам, скопления людей ожидаются в западных регионах, так как, по статистике, там чаще ходят в церковь.

Тандит передал слова глава Нацполиции Игоря Клименко, который сказал, что "в местах массового скопления людей будут использоваться силы специального назначения".

8 апреля в МВД сообщили , что договорились с Советом церквей о том, что богослужения в украинских православных храмах на праздник Пасхи пройдут без прихожан. Для них будут организованы онлайн-трансляции. После богослужения верующие смогут войти в храм, но только по одному-два человека. Также в МВД предложили варианты освящения пасок.

Вчера спикер МВД отметил , что полиция не допустит скопления людей возле храмов на Пасху.

Сегодня в эфире Свободы слова с Савиком Шустером представители ПЦУ, УПЦ МП и УГКЦ заявили, что их церкви готовы выполнить эти требования. Однако уже сейчас некоторые из них нарушают меры карантина.