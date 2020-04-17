В Житомирской области в храме УПЦ МП прихожан причащали из одной ложки: видео

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В Свято-Успенской церкви УПЦ МП священник в нарушение карантина причащал прихожан

Вчера, 16 апреля, в Коростене Житомирской области, в одном из храмов УПЦ МП священник причащал прихожан из одной ложки. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

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Событие произошло в Свято-Успенской церкви УПЦ МП.

На видео зафиксировано, как священники в храме проводят обряд и причащают из одной ложки верующих.

О том, что такой обряд действительно проводился в Свято-Успенской церкви Коростеня корреспонденту LIGA.net подтвердили местные жители. По их словам, верующих причащал отец Игорь.

  • 13 апреля Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин, в ней подтверждено более 80 случаев коронавируса.
  • В МВД вчера заявили, что полиция не допустит скопления людей возле храмов на Пасху. Богослужения в церквях также пройдут без прихожан. 

Читайте также: Вирус в УПЦ МП | Фанатизм, деньги и теории заговора. Почему Лавра стала эпицентром COVID-19

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Теги: упц мп, коронавирус, COVID -19
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