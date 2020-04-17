В Житомирской области в храме УПЦ МП прихожан причащали из одной ложки: видео

Вчера, 16 апреля, в Коростене Житомирской области, в одном из храмов УПЦ МП священник причащал прихожан из одной ложки. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.
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Событие произошло в Свято-Успенской церкви УПЦ МП.
На видео зафиксировано, как священники в храме проводят обряд и причащают из одной ложки верующих.
О том, что такой обряд действительно проводился в Свято-Успенской церкви Коростеня корреспонденту LIGA.net подтвердили местные жители. По их словам, верующих причащал отец Игорь.
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