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ВОЗ рекомендует не носить тканевые и марлевые маски

ВОЗ рекомендует не носить тканевые и марлевые маски - Фото
Фото: Yander Zamora/ЕРА
17.04.2020, 14:21

ВОЗ заявляет, что медицинские маски эффективны против распространения COVID-19. Однако их надо использовать правильно, в том числе не носить тканевые

Тканевые маски, в том числе марлевые и хлопчатобумажные, не рекомендуется применять "ни при каких обстоятельствах". Об этом говорится в руководствах ВОЗ и Европейского бюро ВОЗ.

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В Организации объясняют, что соблюдение мер гигиены и правильное использование медицинских масок – эффективный метод препятствования распространению коронавируса. Однако неправильное использование эту эффективность снижает.

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В ВОЗ напомнили, как стоит носить маски:

- аккуратно наденьте маску, чтобы она закрывала рот и нос, и надежно закрепите, сведя к минимуму зазоры между лицом и маской;

- избегайте касаний маски во время использования;

- правильно снимите маску (возьмитесь за резинки сзади, не прикасаясь к передней части маски);

- после снятия маски обработайте руки антисептиком или вымойте их с мылом (если есть видимые загрязнения);

- как только маска становится сырой, замените ее на новую – чистую и сухую;

- не используйте одноразовые маски повторно;

- сразу после использования выбрасывайте маски.

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Марк Сировой, Александра Шмыкова
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ВОЗ карантин маски коронавирус COVID-19
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