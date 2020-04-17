ВОЗ рекомендует не носить тканевые и марлевые маски

Тканевые маски, в том числе марлевые и хлопчатобумажные, не рекомендуется применять "ни при каких обстоятельствах". Об этом говорится в руководствах ВОЗ и Европейского бюро ВОЗ.
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В Организации объясняют, что соблюдение мер гигиены и правильное использование медицинских масок – эффективный метод препятствования распространению коронавируса. Однако неправильное использование эту эффективность снижает.
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В ВОЗ напомнили, как стоит носить маски:
- аккуратно наденьте маску, чтобы она закрывала рот и нос, и надежно закрепите, сведя к минимуму зазоры между лицом и маской;
- избегайте касаний маски во время использования;
- правильно снимите маску (возьмитесь за резинки сзади, не прикасаясь к передней части маски);
- после снятия маски обработайте руки антисептиком или вымойте их с мылом (если есть видимые загрязнения);
- как только маска становится сырой, замените ее на новую – чистую и сухую;
- не используйте одноразовые маски повторно;
- сразу после использования выбрасывайте маски.
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