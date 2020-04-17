ВОЗ рекомендует не носить тканевые и марлевые маски

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Тканевые маски, в том числе марлевые и хлопчатобумажные, не рекомендуется применять "ни при каких обстоятельствах". Об этом говорится в руководствах ВОЗ и Европейского бюро ВОЗ.

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В Организации объясняют, что соблюдение мер гигиены и правильное использование медицинских масок – эффективный метод препятствования распространению коронавируса. Однако неправильное использование эту эффективность снижает.

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В ВОЗ напомнили, как стоит носить маски:

- аккуратно наденьте маску, чтобы она закрывала рот и нос, и надежно закрепите, сведя к минимуму зазоры между лицом и маской;

- избегайте касаний маски во время использования;

- правильно снимите маску (возьмитесь за резинки сзади, не прикасаясь к передней части маски);

- после снятия маски обработайте руки антисептиком или вымойте их с мылом (если есть видимые загрязнения);

- как только маска становится сырой, замените ее на новую – чистую и сухую;

- не используйте одноразовые маски повторно;

- сразу после использования выбрасывайте маски.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений .

3 апреля правительство ужесточило меры карантина.

руководство страны заявило , что с ейчас нельзя говорить о смягчении карантина, особенно с учетом угрозы скопления людей на пасхальные праздники, а постепенное снятие ограничений возможно лишь с мая. 8 апреля

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