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Что делать с использованными масками. В Киеве откроют 10 пунктов приема

Что делать с использованными масками. В Киеве откроют 10 пунктов приема - Фото
Фото: unsplash.com
15.04.2020, 16:59

В Киеве планируют открыть пункты приема использованных средств индивидуальной защиты

В Киеве намерены открывать пункты приема использованных медицинских масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты для их утилизации. Об этом сообщил в Facebook депутат Киевского горсовета, глава комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой.

Он отметил, что медицинские маски могут стать новой мусорной проблемой Киева, поскольку они мало чем уступают в загрязнении окружающей среды пластиковым пакетам. Кроме того, они несут угрозу распространения бактерий и вирусов.

Депутат напомнил, что медицинские отходы категории В (потенциально инфицированные маски, перчатки, медицинская одежда, другие предметы, которые могли контактировать с инфицированными жидкостями и т.д.) должны быть герметично упакованы, обязательно обезврежены и переданы на предприятия, имеющие специальную лицензию и соответствующее сертифицированное оборудование, для утилизации - обычно сжигания в специальных печах при высокой температуре.

По словам Ялового, планируется в ближайшее время установить 10 пунктов приема средств индивидуальной защиты - в каждом районе Киеве. Горожане смогут сдавать туда использованы маски и перчатки. Отходы будут собирать и безопасно утилизировать.

  • 17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений.
  • 3 апреля правительство ужесточило меры карантина, в частности, запретило пребывание в общественных местах без защитной маски.

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Наталия Медведева
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