В Днепре раскопали дорогу к церкви МП, где причащали людей при карантине - фото

Фото - Mykhailo Lysenko, Facebook

В Днепре перекопали дорогу к церкви Московского патриархата, в которой, по утверждению местных властей, на Вербное воскресенье, причащали одной ложкой 300 человек. Об этом написал в Facebook заммэра Днепра Михаил Лысенко.

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По словам чиновника, массовое мероприятие было проведено вопреки решению городского совета. После этого события на него "снизошел технический дух водоканала".

"Дух сообщил мне, что скорее всего, вдоль этого храма, на глубине полутора метров, замироточила холоднокатаная труба диаметром 150 миллиметров. Токмо из намерений благих и побуждений праведных, я принял решение раскопать эту трубу", - написал он.

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Лысенко добавил, что во время раскопок в земле нашли снаряд времен Второй мировой войны. Траншею оградили и вызвали спасателей.

По данным местных СМИ, в Днепре на Вербное воскресенье в церкви людей причащали из одной ложки.

1 апреля мэр Днепра Борис Филатов церквям, если священники не будут придерживаться карантина на Пасху. предупредил , что может отключить воду, свет и перекопать дороги

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Фото - Mykhailo Lysenko, Facebook