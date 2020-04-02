В Днепре выкопали 600 могил под захоронение возможных жертв коронавируса

Борис Филатов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Днепре готовятся к пику эпидемии нового коронавируса: на территории городских кладбищ выкопано уже 600 могил под возможное захоронение умерших от заболевания COVID-19. О этом в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

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"Мы готовимся к худшему", - объяснил он подготовку.

По словам Филатова, для хранения тел скончавшихся от коронавируса приготовлена тысяча плотных пластиковых мешков

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"В ближайшее время будет запрещено проведение вскрытия умерших с подверженным заболеванием или подозрением на коронавирус. Выдача тел из моргов будет производится в закрытых гробах, тела в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции. На похоронах нельзя присутствовать более чем по одному лицу на территории в 10 квадратных метров", - добавил мэр Днепра.

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