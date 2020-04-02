Вакцина от коронавируса. ВОЗ одобрила тесты двух прототипов на животных

Всемирная организация здравоохранения одобрила для испытаний на хорьках два образца вакцин против коронавируса SARS-CoV-2: их разработали ученые Оксфордского университета и компании Inovio Pharmaceutical из США. Об этом пишет BBC News.
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Первое испытание образца вакцины на людях прошло в США в марте: для ускорения процесса там пропустили этап тестов на животных. Сейчас по всему миру ученые пытаются создать рабочий вариант вакцины - их уже не менее 20.
Австралийская организация научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO) заявила, что ее тесты станут первыми комплексными доклиническими испытаниями с моделированием на животных. Там говорят, что скорость и уровень глобального сотрудничества, которые привели к этой стадии, были высочайшими: обычно на процесс уходит год-два.
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В Оксфорде создали вариант векторной вакцины: ей невозможно заболеть. Вакцина от Inovio "довольно другая, но, тем не менее, захватывающая", говорят ученые.
Первые результаты испытаний на хорьках могут появиться не ранее июня.
Если вакцина окажется эффективной, ее могут передать для клинических испытаний в другие лаборатории - для подтверждения. Минимальное время для запуска ее в серию - год. Тестировщики, однако, настроены оптимистично: говорят, уровень глобального сотрудничества между академическим, государственным и частным секторами сейчас беспрецедентный.
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