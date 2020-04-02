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Вакцина от коронавируса. ВОЗ одобрила тесты двух прототипов на животных

Вакцина от коронавируса. ВОЗ одобрила тесты двух прототипов на животных - Фото
Фото: ЕРА
02.04.2020, 07:57

Оценкой, эффективны ли две вакцины и насколько они безопасны для человека, занялось Национальное научное агентство Австралии. Результаты будут летом.

Всемирная организация здравоохранения одобрила для испытаний на хорьках два образца вакцин против коронавируса SARS-CoV-2: их разработали ученые Оксфордского университета и компании Inovio Pharmaceutical из США. Об этом пишет BBC News.

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Первое испытание образца вакцины на людях прошло в США в марте: для ускорения процесса там пропустили этап тестов на животных. Сейчас по всему миру ученые пытаются создать рабочий вариант вакцины - их уже не менее 20.

Австралийская организация научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO) заявила, что ее тесты станут первыми комплексными доклиническими испытаниями с моделированием на животных. Там говорят, что скорость и уровень глобального сотрудничества, которые привели к этой стадии, были высочайшими: обычно на процесс уходит год-два.

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В Оксфорде создали вариант векторной вакцины: ей невозможно заболеть. Вакцина от Inovio "довольно другая, но, тем не менее, захватывающая", говорят ученые.

Векторная вакцина - генно-инженерная живая поливалентная вакцина, где в геном вируса встраивают чужеродные гены. Иммуногенные белки в ней не вводятся в готовом виде в организм с компонентами вакцины, а синтезируются прямо в нем за счет работы кодирующих их генов, которые переносятся туда с помощью векторов - вирусов на основе вируса коровьей оспы и других условно- или малопатогенных вирусов. Используются для профилактики сразу нескольких заболеваний. 

Первые результаты испытаний на хорьках могут появиться не ранее июня.

Если вакцина окажется эффективной, ее могут передать для клинических испытаний в другие лаборатории - для подтверждения. Минимальное время для запуска ее в серию - год. Тестировщики, однако, настроены оптимистично: говорят, уровень глобального сотрудничества между академическим, государственным и частным секторами сейчас беспрецедентный.

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Евгений Пилипенко
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наука исследование медицина вакцина ВОЗ оксфорд коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2 Inovio Pharmaceutical
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