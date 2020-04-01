В Украине — 149 новых случаев коронавируса. Статистика за сутки от МОЗ

В Украине по состоянию на 1 апреля зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
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Всего зафиксировано 20 летальных случаев. 13 человек выздоровели.
За сутки в Украине зафиксировано 149 новых случаев заражения коронавирусом. Три человека умерли.
- Сегодня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрйесус заявил, что он "глубоко обеспокоен быстрой эскалацией и глобальным распространением" коронавирусной инфекции.
- По состоянию на вечер 1 апреля, в мире 918 129 человек заразились коронавирусом, а количество умерших достигло 46 000 (данные Университета Джона Хопкинса). Лидер по числу инфицированных — США (больше 190 000 случаев). На втором месте Италия (105 000), на третьем — Испания (более 102 000). LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.
Вадим Ребрина