В Украине — 149 новых случаев коронавируса. Статистика за сутки от МОЗ

По состоянию на вечер 1 апреля, в мире 918 129 человек заразились коронавирусом, а количество умерших достигло 46 000 (данные Университета Джона Хопкинса). Лидер по числу инфицированных — США (больше 190 000 случаев). На втором месте Италия (105 000), на третьем — Испания (более 102 000).

, в которой собраны главные новости о вирусе.