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Карантин. Мэр Днепра угрожает церквям отключить воду и свет

Карантин. Мэр Днепра угрожает церквям отключить воду и свет - Фото
Борис Филатов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.04.2020, 16:39

Мэр Днепра Борис Филатов призвал священников не рисковать здоровьем людей на Пасху

Мэр Днепра Борис Филатов предупреждает, что может отключить воду и свет церквям, если священники не будут придерживаться карантина на Пасху в связи с коронавирусом. Об этом он сообщил у себя Facebook.

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"Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим", - подчеркнул Филатов.

Он добавил, что те священники, кто нарушит карантин, могут ждать "отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию".

По данным Минздрава, в Днепропетровской области по состоянию на 09:00 14 апреля подтвержден 71 случай инфицирования COVID-19.

  • 6 апреля стало известно, что в Киево-Печерской Лавре COVID-19 заболели четыре человека, ее наместнику митрополиту Павлу сделали тест.
  • 13 апреля сообщалось, что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин из-за распространения коронавируса.

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Арина Толина
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