Карантин. Мэр Днепра угрожает церквям отключить воду и свет

Мэр Днепра Борис Филатов предупреждает, что может отключить воду и свет церквям, если священники не будут придерживаться карантина на Пасху в связи с коронавирусом. Об этом он сообщил у себя Facebook.
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"Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим", - подчеркнул Филатов.
Он добавил, что те священники, кто нарушит карантин, могут ждать "отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию".
По данным Минздрава, в Днепропетровской области по состоянию на 09:00 14 апреля подтвержден 71 случай инфицирования COVID-19.
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