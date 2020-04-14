Карантин. Мэр Днепра угрожает церквям отключить воду и свет

Борис Филатов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Днепра Борис Филатов предупреждает, что может отключить воду и свет церквям, если священники не будут придерживаться карантина на Пасху в связи с коронавирусом. Об этом он сообщил у себя Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим", - подчеркнул Филатов.

Он добавил, что те священники, кто нарушит карантин, могут ждать "отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию".

По данным Минздрава, в Днепропетровской области по состоянию на 09:00 14 апреля подтвержден 71 случай инфицирования COVID-19.

6 апреля стало известно, что в Киево-Печерской Лавре COVID-19 заболели четыре человека, ее наместнику митрополиту Павлу сделали тест.

Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин из-за распространения коронавируса. 13 апреля сообщалось , что

Читайте также: "Днепр, stay home!" В Днепре сняли клип с призывом оставаться дома: видео