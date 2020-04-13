"Днепр, stay home!" В Днепре сняли клип с призывом оставаться дома: видео

В Днепре сняли клип "Днепр, stay home!", основной идеей которого является призыв соблюдать карантинные ограничения и оставаться дома во время эпидемии коронавируса. Клип выложили в общий доступ на Youtube.

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Музыку для создания ролика взяли из всемирно известного хита Тины Тернер Simply The Best, а исполнителями стали известные люди Днепра - мэр Борис Филатов, местные депутаты, врачи, полицейские.

Создатели клипа назвали его "гимном Днепра карантинного времени".

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24 марта рок-группа Metallica выступила с обещанием публиковать свои концерты на Youtube и Facebook по понедельникам.

12 апреля Андреа Бочелли по случаю католической Пасхи дал концерт в пустом зале Миланского кафедрального собора.

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