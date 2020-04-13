Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Днепре записали "антикоронавирусный" клип, который призывает всех жителей города оставаться дома в период карантина.

В Днепре сняли клип "Днепр, stay home!", основной идеей которого является призыв соблюдать карантинные ограничения и оставаться дома во время эпидемии коронавируса. Клип выложили в общий доступ на Youtube.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Музыку для создания ролика взяли из всемирно известного хита Тины Тернер Simply The Best, а исполнителями стали известные люди Днепра - мэр Борис Филатов, местные депутаты, врачи, полицейские.

Создатели клипа назвали его "гимном Днепра карантинного времени".

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Читайте также: Семилетний греческий пианист написал вальс в поддержку изолированных

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: днепр, клип, карантин, коронавирус, COVID-19
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Днепр, stay home!" В Днепре сняли клип с призывом оставаться дома: видео
"Днепр, stay home!" В Днепре сняли клип с призывом оставаться дома: видео
Статую Христа в Рио "одели" в халат врача в знак благодарности медикам: видео
Статую Христа в Рио "одели" в халат врача в знак благодарности медикам: видео
Верховная Рада принимает изменения в госбюджет: трансляция завершена
Верховная Рада принимает изменения в госбюджет: трансляция завершена
Продовольствие Верховная Рада разблокировала закон о рынке земли: его может подписать Зеленский
Газовые вопросы президенту Зеленскому
Мнение Газовые вопросы президенту Зеленскому
Контрабанда сигарет из ОРЛДО стоит бюджету Украины миллиарды гривень
Мнение Контрабанда сигарет из ОРЛДО стоит бюджету Украины миллиарды гривень
Популярное
фото/видео
"Днепр, stay home!" В Днепре сняли клип с призывом оставаться дома: видео
"Днепр, stay home!" В Днепре сняли клип с призывом оставаться дома: видео
Статую Христа в Рио "одели" в халат врача в знак благодарности медикам: видео
Статую Христа в Рио "одели" в халат врача в знак благодарности медикам: видео 16:26
Верховная Рада принимает изменения в госбюджет: трансляция завершена
Верховная Рада принимает изменения в госбюджет: трансляция завершена 14:25
Строительство стартового комплекса для ракеты Ariane 6: оцените масштаб – видео
Строительство стартового комплекса для ракеты Ariane 6: оцените масштаб – видео 13:45
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 