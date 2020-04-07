Семилетний пианист сочинил "Вальс в изоляции" в поддержку изолированных: видео

Семилетний пианист из Греции Стелиос Керасидис написал тематическое произведение для фортепиано "Вальс в изоляции". Так мальчик хочет поддержать всех, кто сейчас вынужден самоизолироваться и оставаться дома "в четырех стенах". Ролик выложили пользователи интернета на Youtube.

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Стелиос Керасидис играет на фортепиано с двух лет и уже успел выступить в нью-йоркском Карнеги-холле и Лондонском королевском зале искусств.

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