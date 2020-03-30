Коронавирус забрал соавтора легендарного рок-хита "I Love Rock'n'Roll" Меррилла

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Американский музыкант Алан Меррилл умер от вируса SARS-CoV-2 в возрасте 69 лет

29 марта в возрасте 69 лет от коронавируса в Нью-Йорке умер американский музыкант Алан Меррилл, известный по соавторству легендарного рок-хита "I Love Rock'n'Roll". Об этом у себя в Facebook сообщила его дочь Лаура Меррилл. 

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Она призвала всех серьезно отнестись к новому вирусу и соблюдать все меры предосторожности в борьбе с ним. "Деньги не имеют значения. Люди умирают. Ты не думаешь, что это случится с тобой или твоей семьей", - отметила Лаура Меррилл.

Меррилл (Аллан Престон Сакс) родился в 1951 году в Нью-Йорке. В 1974 году в Лондоне он создал группу Arrows. Композиция "I Love Rock'n'Roll" была написана в 1975 году Меррилом и Джейком Хукером. Она стала хитом в 1981 году в исполнении Джоан Джетт и группы Blackhearts.

По версии американского журнала Rolling Stone, хит вошел в "топ-500 величайших песен всех времен". 

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Теги: смерть, музыкант, композитор, коронавирус, COVID-19
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