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Коронавирус. Заболели более 722 000 человек: последние данные

Коронавирус. Заболели более 722 000 человек: последние данные - Фото
Иллюстративное фото: Andrea Fasani/EPA
30.03.2020, 06:30

На первом месте по количеству зараженных находится США - 142 356 человек

По состоянию на утро 30 марта, всего в мире зафиксированы 722 289 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 151 901 человек, умерли 33 984. Об этом говорится в сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса официальных данных, которые публикуются на Gis and Data.

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На первом месте по количеству зараженных находится США, там заболели 142 356 человек, выздоровели 4 767, летальных случаев – 2 493.

Больше всего умерших – в Италии (10 779 смертей), выздоровели 13 030, всего заболели 97 689. На втором месте – Испания (6 803), выздоровели- 14 709, заболели – 80 110.

В Китае зафиксированы 3308 летальных случаев, выздоровели 75 903, всего - 82 149; Иране – 2 640, выздоровели - 12391, всего 39309;  Франции - 2 611, выздоровели - 7 226, всего - 40 723, Германии -  541, выздоровели 9 211, всего – 62 435.

  • 27 марта стало известно, что часть закупленных Испанией у Китая экспресс-тестов на коронавирус дает слишком много ошибочных результатов.
  • В Украине по состоянию на 22:00 29 марта было зафиксировано десять летальных случаев, 475 случаев заражения, шесть человек выздоровели.

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Арина Толина
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