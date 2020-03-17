Умер российский писатель и идеолог русского национализма Эдуард Лимонов

Эдуард Лимонов (Фото: Максим Шипенков - EPA)

Умер российский писатель и бывший лидер Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов (Савенко). Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов в Facebook.

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Лимонову было 77 лет. Как политик он поддержал оккупацию Россией Крыма и части Донбасса, принимал участие в боевых действиях в Югославии на стороне сербов, в грузино-абхазском конфликте на стороне абхазских сепаратистов, в молдавско-приднестровском - на стороне Приднестровья.

"Благодаря Крымнаш он (президент РФ Владимир Путин - ред.) останется в сердцах русского народа... Нам мало Крыма. Нам нужен северный Казахстан, нам нужен Донбасс целиком", - заявил Лимонов в интервью журналисту Юрию Дудю.

В 1974 году Лимонов эмигрировал из СССР в США, якобы из-за попыток вербовки со стороны КГБ. В эмиграции, помимо литературной деятельности, писал обличительные статьи против капитализма, принимал участие в деятельности Социалистической рабочей партии США.

В 1990-х вернулся в Россию. В 1993 году основал Национал-большевистскую партию (НБП).

В 2000-х Лимонов был в оппозиции властям РФ, в 2003 году был приговорен к четырем годам лишения свободы по обвинению в хранении оружия (обвинение в создании незаконных вооруженных формирований с него сняли). В том же году был условно-досрочно освобожден. Был одним из лидеров движения Другая Россия, инициатором движения в защиту свободы собраний в РФ Стратегия-31.

Во время Евромайдана негативно отзывался о нем, поддерживал действия Беркута. Подержал агрессию России против Украины.

В 2016 году создал вместе с одним из бывших главарей террористической организации "ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым) организацию "Комитет 25 января", целью которой было заявлено присоединение Украины и Беларуси к России.

Наиболее известным литературным произведением Лимонова стал изданный в Нью-Йорке в 1976 году роман "Это я - Эдичка".

2 мая 2016 года, ко второй годовщине трагических событий в Одессе, сторонники НБП забросали фаерами здание посольства Украины в Москве.

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