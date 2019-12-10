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В Мюнхене умер Лужков: московский мэр-рекордсмен и украинофоб

В Мюнхене умер Лужков: московский мэр-рекордсмен и украинофоб - Фото
Юрий Лужков (фото - ЕРА)
10.12.2019, 11:41

РосСМИ пишут, что экс-мэр Москвы и экс-сопредседатель партии Единая Россия поехал в ЕС делать операцию на сердце, но скончался на столе у хирурга

На 84-м году жизни умер бывший московский мэр Юрий Лужков. Новость о смерти сообщил российский Интерфакс, ссылаясь на источник в окружении Лужкова. Позднее это у себя в Twitter подтвердил нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.

Еще один российский ресурс РЕН пишет, что в Мюнхене экс-мэру Москвы делали операцию на сердце - и он ее не пережил.

Лужков родился в Москве, окончил местный институт нефти и газа (инженер-механик), работал в НИИ пластмасс и Минхимпроме СССР. В 1977-м избрался в Моссовет, где был до 1990 года. Был также депутатом Верховного совета РСФСР (1987-1990).

Лужков стал вторым мэром Москвы после Гавриила Попова и был в кресле градоначальника российской столицы рекордные 18 лет - с 1992 по 2010 годы. В 2010-м тогдашний президент Дмитрий Медведев отправил его в отставку "в связи с утратой доверия".

Один из открытых украинофобов в российской власти, Лужков говорил, что Севастополь "никогда не принадлежал Украине ни по закону, ни по международному праву", и что Кремль "по-дурацки, по пьяни ельцинской" ежегодно платил Украине за право размещения в там ЧФ.

В 2001-м он заявил, что Украина "должна признать русских государствообразующей нацией". Затем поддержал силовой захват Крыма Россией, а до того посещал полуостров и позволял себе там антиукраинские высказывания. Из-за этого еще в 2008-2009 годах СБУ запретила ему въезд в Украину. 

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Юрий Лужков
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