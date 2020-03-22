Коронавирус. Заболел знаменитый оперный певец Пласидо Доминго

Пласидо Доминго (Фото: EPA)

Знаменитый оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в Facebook.

"Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19, короанвирус. Моя семья и я все находимся в самоизоляции, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения. В настоящее время все мы в добром здравии, но у меня появились симптомы лихорадки и кашля, поэтому я решил пройти тестирование, и результат вернулся положительный", - написал артист.

Доминго призвал всех быть предельно осторожными и следовать основным правилам профилактики заражения.

Справка. Пласидо Доминго – всемирно известный испанский оперный певец и дирижер. Ему 79 лет. Многие альбомы Доминго проданы более чем миллионным тиражом, стали золотыми и платиновыми, принесли артисту 11 наград Грэмми. Певец записал несколько десятков оперных видео, стал соавтором четырех известных оперных фильмов ""Травиата", "Отелло", "Кармен" и "Тоска").

По состоянию на вечер 22 марта в Испании более 28 600 человек заболели COVID-19, более 1700 – умерли, более 2100 выздоровели.

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