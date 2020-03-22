Испания стала третьей в мире по числу заболевших и умерших от коронавируса

Временный госпиталь в Испании (Фото: EPA)

В Испании за сутки умерло от коронавируса почти 400 человек, страна вышла на третье место в мире по числу заболевших и умерших. Об этом сообщает El País.

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По данным Министерства здравоохранения Испании, количество погибших в стране от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 1725, увеличившись за сутки на 394. Всего в стране зафиксировано уже 28 572 случая заболевания, больше заболевших и умерших только в Китае (81 394 и 3261 соответственно) и в Италии (53 578 и 4825).

Более 1000 погибших - жители Мадрида. По всей Испании 1785 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.

Сегодня утром, 22 марта, правительство решило продлить чрезвычайное положение на 15 дней и запросило одобрение парламента.

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В Испании с начала эпидемии было проведено 640 000 экспресс-тестов для выявления инфекции, правительство наняло 52 000 медицинских работников для усиления борьбы с коронавирусом.

По состоянию на 21:00 21 марта, в Украине подтверждено 47 случаев COVID-19, три из них летальные, один человек выздоровел.

подтверждено Вчера в Киеве было объявлено о дополнительных ограничениях из-за коронавируса.

С сегодняшнего дня временно прекращается пропуск граждан и транспорта через линию разграничения в зоне ООС на Донбассе.

LIGA.net ведет хронику борьбы с патогеном.

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