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Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл для спасенной коалы: видео

Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл для спасенной коалы: видео - Фото
Брайан Мэй (Фото: EPA)
14.02.2020, 16:20

Известный британский музыкант приехал в Австралию и анонсировал акцию в поддержку ветеринаров, спасающих выживших в пожарах коал

Известный британский музыкант, гитарист группы Queen Брайан Мэй сыграл для коалы, которую спасли от пожаров в австралийском штате Квинсленда. Видео Мэй опубликовал у себя в Instagram.

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Публикация от Brian Harold May (@brianmayforreal)

В комментарии он написал, что коалу зовут Bear. Сейчас животное находится в одной из ветеринарных клиник города Брисбен, штат Квинсленд.

"Эти люди проводят невероятную работу, заботясь о тех, кто выжил в страшных пожарах в Квинсленде. Они нуждаются в нашей поддержке", - рассказал музыкант об австралийских ветеринарах и анонсировал дополнительную информацию в ближайшее время.

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