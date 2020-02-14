Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл для спасенной коалы: видео

Брайан Мэй (Фото: EPA)

Известный британский музыкант, гитарист группы Queen Брайан Мэй сыграл для коалы, которую спасли от пожаров в австралийском штате Квинсленда. Видео Мэй опубликовал у себя в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brian Harold May (@brianmayforreal) 13 Фев 2020 в 7:06 PST

В комментарии он написал, что коалу зовут Bear. Сейчас животное находится в одной из ветеринарных клиник города Брисбен, штат Квинсленд.

"Эти люди проводят невероятную работу, заботясь о тех, кто выжил в страшных пожарах в Квинсленде. Они нуждаются в нашей поддержке", - рассказал музыкант об австралийских ветеринарах и анонсировал дополнительную информацию в ближайшее время.

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