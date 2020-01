После пожаров и бурь. На Австралию обрушился мощный град: видео

На некоторые районы Юго-Востока Австралии обрушился мощный град. Об этом сообщает 7News.

Первой пострадала австралийская столица Канберра. Затем стихия ударила по штату Новый Южный Уэльс.

За помощью в экстренные службы обратились более 1500 раз. Около 1000 вызовов касались повреждений зданий.

When it hails in Canberra! Only one thing to do Crazy scenes! #hailstorm #canberra pic.twitter.com/wNngVCorQy