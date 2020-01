Города погрузились во тьму. Австралию накрыли пылевые бури: видео

Австралию накрыли мощные пылевые бури, передает The Guardian.

Огромные пылевые облака настолько густые, что некоторые города, например Даббо, поникли во тьму.

Причинами бурь стали грозы и сильные ветры.

Смотрите также: Рекордный снегопад в Канаде: люди не могут выйти из домов - видео

When the bureau forecasts rain and this arrives... AGAIN! #fudust #sickofcleaning #whenwillwegetrain pic.twitter.com/NHQKkVT7gy