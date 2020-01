Рекордный снегопад в Канаде: люди не могут выйти из домов - видео

Сильнейший шторм обрушился на канадский остров Ньюфаундленд – в некоторых города выпало рекордное количество снега. Об этом сообщает CBC.

Люди, проживающие между Гамбо и Трепасси, вынуждены были прорывать туннели, чтобы выйти из дому. Для жителей же Авалона эта задача оказалась практически нереальной – высота снежных заносов достигает трех метров. В городе введено чрезвычайное положение.

Смотрите также: Шторм в Азовском море. С острова Бирючий эвакуируют людей: видео

What a load of snow!! I'm just over 6ft tall #nlwx pic.twitter.com/CDVxz8L59E