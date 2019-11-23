Шторм в Азовском море. С острова Бирючий эвакуируют людей: видео

Из-за сильного шторма в Азовском море с острова Бирючий за последние сутки эвакуировали 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

11 человек доставили на "большую землю" 22 ноября, еще пятерых - сегодня.

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По данным чрезвычайников, порывы ветра (до 28 м /с) подняли волны высотой полтора – два метра. Это привело к повышению уровня воды на Федотовой косе в пгт Кирилловка Запорожской области. Остров Бирючий оказался отрезанным от суши, песчаная дорога покрыта водой.

Спасатели совместно с органами местной власти проводят постоянный мониторинг и контроль за ситуацией.

Вчера сообщалось, что из-за сильного шторма в Кирилловке затопило несколько баз отдыха.

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Видео: пресс-служба ГСЧС