Шторм. Море затопило базы отдыха на курорте в Кирилловке - фото

Фото: zp.dsns.gov.ua

Сегодня на территории поселка Кирилловка штормовая погода не стихает: усиление восточного ветра 20 м/с, порывы ветра до 28 м/с привели к повышению уровня воды на Федотовой косе. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На 30-40 базах отдыха уровень воды составляет от 0,5 до одного метра. Базы отдыха не работают.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Дорога от Кирилловки до села Степок пока не разрушена, но в некоторых местах на дороге отмечаются приливы воды до 15 см, остров Бирючий - остался отрезан от суши. Песчаная дорога покрыта водой.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Утром стало известно, что двое охранников базы отдыха "Мечта" на Федотовой косе не могли самостоятельно покинуть базу. Уровень воды достигал от 50-80 см.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Прибывшие спасатели на место происшествия оказали им необходимую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.