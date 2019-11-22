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Синоптики рассказали, когда ждать потепления: погода, карта

Синоптики рассказали, когда ждать потепления: погода, карта - Фото
Заморозки (фото - unsplash.com)
22.11.2019, 08:23

По прогнозам Укргидрометцентра, на большинстве территории страны сегодня будет сильный ветер

22 ноября в Украине будет холодно и ветрено, а с 28 ноября ожидается потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По прогнозам Укргидрометцентра, 22 ноября в восточной, южной и западной частях порывы ветра достигнут 15-20 м/с, Приазовье 25-28 м/с.

В акватории Азовского моря и в портах Мариуполь, Бердянск порывы ветра - 25-30 м/с, высота волн - 15-20 дм (в портах 13-15 дм).

Фото: meteo.gov.ua

Днем ​​в Украине от -3 до +3 градусов, на востоке местами до -5 градусов, на западе + 1, + 5 градусов, на Закарпатье до +10 градусов.

"Осадков не будет - антициклон, разве какая-то противная морось",  - уточнила Диденко.

По Киеву и Киевской области 21 ноября порывы ветра - 15-18 м/с, сильный восточный ветер.

По словам Диденко, относительное потепление, с осадками, ориентировочно предполагается с 28 ноября.

  • 21 ноября сообщалось, что в Украине объявили штормовое предупреждение из-за ветра. 
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Наталья Диденко погода карта мороз
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