На Европу обрушился мощнейший шторм: есть жертвы – видео

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В четырех французских департаментах объявлен "оранжевый" уровень опасности

На побережье Западной Европы обрушился мощнейший шторм Амели. Об этом сообщаетсообщает BFMTV.

По данным издания, порывы ветра достигают 163 км/ч. Из-за бури без электричества остались около 140 000 домов. Кроме того, нарушено транспортное сообщение: на автострады и железнодорожные пути падают деревья.

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Как сообщает Euronews, шторм также ударил по Италии и Испании. 37-летняя жительница Майорки погибла, когда прогуливалась по городскому парку – ее привалило пальмой. Ранения получила и ее маленькая дочь. В итальянском регионе Лигурия вышла из берегов река Вара.

"Подобного наводнения здесь никогда не было. Даже в 2011 году уровень воды в реке настолько не повышался. Затопило дорогу, все эти дома. Я помогаю людям эвакуироваться", - рассказывает Марко Траверсоне, мэр коммуны Сеста-Годано.

Также в городке Сан-Пьетро 60 человек оказались отрезанными от внешнего мира после того, как оползень разрушил дорогу.

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Теги: франция, испания, италия, шторм, буря, амели
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