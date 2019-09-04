Тысячи вспышек. Молнии в воронке урагана Дориан: видео

Ученые из Национального центра атмосферных исследований США создали анимационное видео, на котором показаны многочисленные вспышки молнии в воронке урагана Дориан. Об этом сообщает NewsWeek.

В Метеорологической службе Великобритании рассказали NewsWeek, что количество молний в урагане зависит от его интенсивности.

Смотрите также: Прямая трансляция урагана Дориан в США

"В урагане высвобождается огромное количество энергии. Это может провоцировать очень частые удары молнии. Таким образом, когда энергия или интенсивность урагана увеличивается, можно ожидать, что в нем появится больше молний", - объяснил британский метеоролог Оливер Клейдон.

Lightning sparks Dorian's outer bands.



Fascinating visuals from above. pic.twitter.com/O8CvkiR3xl — Dakota Smith (@weatherdak) 4 сентября 2019 г.

Читайте также: Самолет влетел в "глаз" мощнейшего урагана Дориан: видео оттуда