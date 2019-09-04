Тысячи вспышек. Молнии в воронке урагана Дориан: видео

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При создании анимации ученые использовали спутниковые снимки урагана

Ученые из Национального центра атмосферных исследований США создали анимационное видео, на котором показаны многочисленные вспышки молнии в воронке урагана Дориан. Об этом сообщает NewsWeek.

В Метеорологической службе Великобритании рассказали NewsWeek, что количество молний в урагане зависит от его интенсивности.

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"В урагане высвобождается огромное количество энергии. Это может провоцировать очень частые удары молнии. Таким образом, когда энергия или интенсивность урагана увеличивается, можно ожидать, что в нем появится больше молний", - объяснил британский метеоролог Оливер Клейдон.

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Теги: ураган, джорджия, Флорида, Багамы, алабама, каролина, дориан
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