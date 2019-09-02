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"Молитесь". Трамп предупредил о мощнейшем урагане

"Молитесь". Трамп предупредил о мощнейшем урагане - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
02.09.2019, 07:46

Американский лидер предупреждает, что Дориан может стать мощнейшим из случавшихся когда-либо ураганов

Президент США Дональд Трамп попросил молиться за жителей Багамских островов, на которые обрушился мощный ураган Дориан.

"Молитесь за людей на Багамах. Такого удара не было никогда прежде. Категория 5. Почти 200 миль в час", - написал американский лидер в Twitter.

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Политик также предупредил жителей пяти штатов, на которые придется основной удар стихии.

"В дополнение к Флориде - Южная Каролина, Северная Каролина, Джорджия и Алабама, вероятно, пострадают сильнее, чем предполагается. Похоже, это мощнейший из случавшихся когда-либо ураганов. Будьте осторожны все! Благославит вас всех Господь!" - добавил Трамп.

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дональд трамп ураган Флорида дориан
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