"Молитесь". Трамп предупредил о мощнейшем урагане

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп попросил молиться за жителей Багамских островов, на которые обрушился мощный ураган Дориан.

"Молитесь за людей на Багамах. Такого удара не было никогда прежде. Категория 5. Почти 200 миль в час", - написал американский лидер в Twitter.

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Политик также предупредил жителей пяти штатов, на которые придется основной удар стихии.

"В дополнение к Флориде - Южная Каролина, Северная Каролина, Джорджия и Алабама, вероятно, пострадают сильнее, чем предполагается. Похоже, это мощнейший из случавшихся когда-либо ураганов. Будьте осторожны все! Благославит вас всех Господь!" - добавил Трамп.

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