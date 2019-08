Флорида готовится к удару урагана Дориан: видео

В американском штате Флорида готовятся к приближению урагана Дориан, который, по прогнозам, будет ураганом четвертой категории опасности (всего их пять). Об этом сообщает CNN.

Президент США Дональд Трамп уже одобрил введение чрезвычайного положения в штате.

По состоянию на утро пятницы шторм считался ураганом второй категории, но ожидается, что по мере приближения к побережью он станет ураганом четвертой категории (скорость ветра – от 58 до 70 м/с).

Take a look at all that lightning! The Geostationary Lightning Mapper aboard NOAA's #GOESEast captured this view of all the lightning associated with #HurricaneDorian2019 in the morning hours of Aug. 30, 2019. Follow the storm's path here: https://t.co/raWlm8629m pic.twitter.com/qxOMNmzXIq