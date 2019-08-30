Флорида готовится к удару урагана Дориан: видео

Фото: twitter.com/NOAASatellites

В американском штате Флорида готовятся к приближению урагана Дориан, который, по прогнозам, будет ураганом четвертой категории опасности (всего их пять). Об этом сообщает CNN.

Президент США Дональд Трамп уже одобрил введение чрезвычайного положения в штате.

По состоянию на утро пятницы шторм считался ураганом второй категории, но ожидается, что по мере приближения к побережью он станет ураганом четвертой категории (скорость ветра – от 58 до 70 м/с).

Take a look at all that lightning! The Geostationary Lightning Mapper aboard NOAA's #GOESEast captured this view of all the lightning associated with #HurricaneDorian2019 in the morning hours of Aug. 30, 2019. Follow the storm's path here: https://t.co/raWlm8629m pic.twitter.com/qxOMNmzXIq — NOAA Satellites (@NOAASatellites) August 30, 2019

Губернатор Флориды Рон ДеСантис признал, что в штате не хватает топлива – люди стараются покинуть опасную зону.

По крайней мере девять колледжей и университетов закрывают свои кампусы.

Местные власти могут издать приказ об эвакуации и, при необходимости, объявить комендантский час.

Watch as the eye of #HurricaneDorian2019 begins to form in this 1-minute visible loop from NOAA's #GOESEast. "Dangerous Hurricane #Dorian poses a significant threat to #Florida and the northwestern #Bahamas," according to the @NHC_Atlantic. Latest: https://t.co/W7u6rft9x2 pic.twitter.com/AuDJst6smv — NOAA Satellites (@NOAASatellites) August 30, 2019

Из-за приближающегося урагана не состоится встреча Трампа с президентом Владимиром Зеленским в Варшаве, так как американский президент должен контролировать ситуацию в связи с возможными последствиями стихии.