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Флорида готовится к удару урагана Дориан: видео

Флорида готовится к удару урагана Дориан: видео - Фото
Фото: twitter.com/NOAASatellites
30.08.2019, 21:34

Трамп уже одобрил введение чрезвычайного положения в штате

В американском штате Флорида готовятся к приближению урагана Дориан, который, по прогнозам, будет ураганом четвертой категории опасности (всего их пять). Об этом сообщает CNN.

Президент США Дональд Трамп уже одобрил введение чрезвычайного положения в штате.

По состоянию на утро пятницы шторм считался ураганом второй категории, но ожидается, что по мере приближения к побережью он станет ураганом четвертой категории (скорость ветра – от 58 до 70 м/с).

Губернатор Флориды Рон ДеСантис признал, что в штате не хватает топлива – люди стараются покинуть опасную зону.

По крайней мере девять колледжей и университетов закрывают свои кампусы.

Местные власти могут издать приказ об эвакуации и, при необходимости, объявить комендантский час.

Из-за приближающегося урагана не состоится встреча Трампа с президентом Владимиром Зеленским в Варшаве, так как американский президент должен контролировать ситуацию в связи с возможными последствиями стихии.

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дональд трамп ураган Флорида дориан
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