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Ураган Дориан: уже пятеро погибших, видео последствий

Ураган Дориан: уже пятеро погибших, видео последствий - Фото
Ураган Дориан из космоса (Фото: NASA/Youtube)
03.09.2019, 06:40

Ураган постепенно ослабевает, его понизили до четвертой категории

По меньшей мере пять человек погибли на Багамах из-за урагана Дориан, сообщает BBC со ссылкой на местные власти.

Около 13000 домов повреждены или разрушены.

Дориан - наиболее сильный ураган, обрушившийся на Багамы с момента начала наблюдений. Ему была присвоена наивысшая, пятая категория, но сейчас он ослабел до четвертой. Ветер достигает 240 км/ч.

Местные жители выкладывают в соцсети видео, на которых видны разрушения, вызванные ураганом, и затопленные водой улицы:

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ураган багамские острова дориан
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