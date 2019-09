Ураган Дориан: уже пятеро погибших, видео последствий

По меньшей мере пять человек погибли на Багамах из-за урагана Дориан, сообщает BBC со ссылкой на местные власти.

Около 13000 домов повреждены или разрушены.

Дориан - наиболее сильный ураган, обрушившийся на Багамы с момента начала наблюдений. Ему была присвоена наивысшая, пятая категория, но сейчас он ослабел до четвертой. Ветер достигает 240 км/ч.

Местные жители выкладывают в соцсети видео, на которых видны разрушения, вызванные ураганом, и затопленные водой улицы:

A desperate cry for help#HurricaneDorian #Abaco #Bahamas Lord please help us pic.twitter.com/874BEsiB8t