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04.09.2019, 15:59

Что ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушений

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Что ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушений
Что ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушений
Что ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушенийЧто ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушений

Сейчас Дориан ослабел до третьей категории. Ветры на стенах "ока" урагана по-прежнему достигают 180-200 км/ч

В сети появляются первые фотографии разрушений от урагана Дориан, который последние сутки находился над Багамскими островами.

Сильнейшее затопление жилых территорий, поврежденные, а порой и снесенные "под ноль" постройки и размытые дороги - вот неполный список того, что принесла стихия на острова.

На подходе к Багамам Дориан набрал максимальную силу - ему присвоили пятую категорию. Вместо того, чтобы продвинуться дальше - к юго-восточному побережью США, ураган на 18 часов задержался на Багамах, где вскоре начал ослабевать.

Сейчас Дориан медленно движется в сторону американского материка в северо-северо-западном направлении, однако Космическое побережье он, по прогнозам, почти не зацепит.

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Фото: ЕРА, NASA, NOAA, соцсети

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Теги: ураган, Багамы, дориан
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