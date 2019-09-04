Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ураган Дориан: количество погибших выросло

Ураган Дориан: количество погибших выросло - Фото
Последствия урагана Дориан (Фото: EPA)
04.09.2019, 06:47

Ураган ослабел до второй категории и продолжает двигаться к Флориде

Семь человек погибли из-за урагана Дориан, обрушившегося 1 сентября на Багамские острова. Об этом сообщает ZNS Bahamas со ссылкой на премьер-министра Багамских островов Хьюберта Минниса.

Ранее сообщалось о пяти жертвах, позднее стало известно, что еще двое человек умерли в больнице. Премьер-министр заявил, что список погибших может увеличиться.

Сейчас Дориан ослабел до второй категории, скорость ветра составляет около 180 км/ч, порывы превышают 200 км/ч. Ураган продолжает двигаться к юго-восточному побережью США, сообщает BBC.

Последствия урагана:

Читайте также: Самолет влетел в "глаз" мощнейшего урагана Дориан: видео оттуда

Напишите нам
ураган дориан
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 