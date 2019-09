Ураган Дориан: количество погибших выросло

Семь человек погибли из-за урагана Дориан, обрушившегося 1 сентября на Багамские острова. Об этом сообщает ZNS Bahamas со ссылкой на премьер-министра Багамских островов Хьюберта Минниса.

Ранее сообщалось о пяти жертвах, позднее стало известно, что еще двое человек умерли в больнице. Премьер-министр заявил, что список погибших может увеличиться.

Сейчас Дориан ослабел до второй категории, скорость ветра составляет около 180 км/ч, порывы превышают 200 км/ч. Ураган продолжает двигаться к юго-восточному побережью США, сообщает BBC.

Последствия урагана:

Our first images of Abaco from air. pic.twitter.com/rPmXuKDrSD