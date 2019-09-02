Шторм на улицах города. Прямая трансляция урагана Дориан в США

Ураган Дориан, которому была присвоена пятая категория мощности обрушился обрушился на американский штат Флорида.
В Youtube ведется прямая трансляция стихийного бедствия.
Видео: Ben's Weather, Tech, and Adventures
Ранее удар стихии пришелся на Багамские острова. В соцсетях появились видео природного катаклизма.
Here we go #HurricaneDorian2019 pic.twitter.com/aor88LAjaz— Seth (@djsethlowery) 2 сентября 2019 г.
#HurricaneDorian2019 we need this storm to hurry up and pass. This is devastating pic.twitter.com/87h4hC7SPY— IamAshh ™ (@iam_ashh) 2 сентября 2019 г.
Жить на Багамах этоткруто, говорили они#HurricaneDorian2019— Me llamo Oleś Filonenko (@taxfreelt) 1 сентября 2019 г.
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- Ранее из-за урагана Трамп отменил визит в Польшу, где, как ожидалось, должна была состояться его встреча с президентом Владимиром Зеленским.
- 1 сентября сообщалось, что урагану Дориан присвоена высшая, пятая категория, и он продолжает усиливаться, порывы ветра достигают уже 320 км/ч.
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