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Шторм на улицах города. Прямая трансляция урагана Дориан в США

Шторм на улицах города. Прямая трансляция урагана Дориан в США - Фото
Ураган Дориан (фото - ЕРА)
02.09.2019, 16:28

Вскоре ураган может накрыть штаты на Юго-востоке США

Ураган Дориан, которому была присвоена пятая категория мощности обрушился обрушился на американский штат Флорида.

В Youtube ведется прямая трансляция стихийного бедствия.

Видео: Ben's Weather, Tech, and Adventures

Ранее удар стихии пришелся на Багамские острова. В соцсетях появились видео  природного катаклизма.

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ураган видео Багамы дориан
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