Шторм на улицах города. Прямая трансляция урагана Дориан в США

Ураган Дориан, которому была присвоена пятая категория мощности обрушился обрушился на американский штат Флорида.

В Youtube ведется прямая трансляция стихийного бедствия.

Видео: Ben's Weather, Tech, and Adventures

Ранее удар стихии пришелся на Багамские острова. В соцсетях появились видео природного катаклизма.

Here we go #HurricaneDorian2019 pic.twitter.com/aor88LAjaz

#HurricaneDorian2019 we need this storm to hurry up and pass. This is devastating pic.twitter.com/87h4hC7SPY