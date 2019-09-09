Мощный шторм в Крыму: есть погибшие - видео

8 сентября по Южному побережью полуострова ударил мощный шторм. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на МЧС страны-оккупанта РФ.
Непогода забрала жизни шестерых человек, которые находились в море несмотря на запрет спасателей. Двое погибли у замка Ласточкино гнездо. Трое - утонули в районе Отрадного. И один серфер погиб у берегов Массандры.
Читайте также: Кокаин на пляже. "Сюрприз" урагана Дориан жителям Флориды: фото
Шторм в Ялте (Видео: big rostov)
Тела пятерых погибших не могут пока извлечь из воды из-за сильных волн.
Читайте также: Самолет влетел в "глаз" мощнейшего урагана Дориан: видео оттуда
Шторм в Симеизе (Видео: Красный Симеиз)
Спасатели объявили штормовое предупреждение на 8-9 сентября. В эти дни порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.
Читайте также: Ураган Дориан приблизился к побережью США: видео из космоса
Шторм в Алуште (Видео: Крым Алексей Кривогубченко)
С начала сентября от непогоды страдает Багамский архипелаг и Юго-восточное побережье США. На регион обрушился мощный ураган Дориан, который вчера добрался до Канады (видео).
Читайте также: Тысячи вспышек. Молнии в воронке урагана Дориан: видео