Мощный шторм в Крыму: есть погибшие - видео

8 сентября по Южному побережью полуострова ударил мощный шторм. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на МЧС страны-оккупанта РФ.

Непогода забрала жизни шестерых человек, которые находились в море несмотря на запрет спасателей. Двое погибли у замка Ласточкино гнездо. Трое - утонули в районе Отрадного. И один серфер погиб у берегов Массандры.

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Шторм в Ялте (Видео: big rostov)

Тела пятерых погибших не могут пока извлечь из воды из-за сильных волн.

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Шторм в Симеизе (Видео: Красный Симеиз)

Спасатели объявили штормовое предупреждение на 8-9 сентября. В эти дни порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.

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Шторм в Алуште (Видео: Крым Алексей Кривогубченко)

С начала сентября от непогоды страдает Багамский архипелаг и Юго-восточное побережье США. На регион обрушился мощный ураган Дориан, который вчера добрался до Канады (видео).

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