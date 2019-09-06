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Кокаин на пляже. "Сюрприз" урагана Дориан жителям Флориды: фото

Кокаин на пляже. "Сюрприз" урагана Дориан жителям Флориды: фото - Фото
Ураган Дориан (фото: NASA)
06.09.2019, 09:27

Жители Флориды находят пачки кокаина на городских пляжах

На пляжи американского штата Флорида ураган Дориан вынес партию кокаина стоимостью более $800000. Об этом сообщает FoxBusiness со ссылкой на местную полицию.

Первая пачка была найдена в городе Мельбурн. Местный житель обнаружил подозрительный сверток на пляже. О находке он сообщил в полицию. Правоохранители установили, что в свертке находился килограмм кокаина.

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Фото: департамент полиции Мельбурна

По мере усиления урагана еще 15 "кокаиновых кирпичей" были найдены в 20 километрах от Мельбурна – в городе Кокоа-Бич. На всех них была одна надпись - DIAMANT.

В полиции Мельбурна сообщают, что средний ценник одной килограмма кокаина в США составляет $20000 - $30000. Вынесенная на берег партия оценивается примерно в $810000.  

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ураган кокаин фото Флорида Мельбурн дориан коко-бич
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