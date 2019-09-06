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Багамский Минздрав об урагане: Число жертв будет ошеломляющим

Багамский Минздрав об урагане: Число жертв будет ошеломляющим - Фото
Фото: пресс-служба NASA
06.09.2019, 06:51

Ураган оставался над Багамскими островами около двух суток, принеся местным жителям ветры чудовищной силы и сильнейшие осадки

По состоянию на утро 6 сентября число жертв урагана Дориан на Багамах выросло до 30 человек, однако финальная цифра может быть намного выше: на местном Facebook-сообществе Our News Bahamas более 2500 комментариев, преимущественно с именами пропавших людей, пишет Reuters.

"Думаю, это число будет ошеломляющим. Я никогда не переживал ничего подобного, и не хочу переживать что-то подобное еще раз", - сказал местный министр здравоохранения Дуэйн Сэндс.

По предварительным подсчетам, ущерб островам от стихии (разрушенные строения, пауза в бизнесе и прочее) оценивают в $7 млрд: это данные Агентства США по международному развитию.

  • Посмотрите, как выглядят из космоса тысячи вспышек молний в воронке урагана.
  • А вот так этот катаклизм выглядит изнутри: видео из "ока" Дориана.
  • 1 сентября порывы ветра достигали 320 км/ч.
  • Вчера, 5 сентября, Дориан вскользь добрался к юго-восточному побережью США со скоростью около 11 км/ч и устойчивыми ветрами 175-185 км/ч. Сейчас его сила - 2-3 категория по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.

Смотрите также: Что ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушений

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