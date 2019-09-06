Багамский Минздрав об урагане: Число жертв будет ошеломляющим

По состоянию на утро 6 сентября число жертв урагана Дориан на Багамах выросло до 30 человек, однако финальная цифра может быть намного выше: на местном Facebook-сообществе Our News Bahamas более 2500 комментариев, преимущественно с именами пропавших людей, пишет Reuters.
"Думаю, это число будет ошеломляющим. Я никогда не переживал ничего подобного, и не хочу переживать что-то подобное еще раз", - сказал местный министр здравоохранения Дуэйн Сэндс.
По предварительным подсчетам, ущерб островам от стихии (разрушенные строения, пауза в бизнесе и прочее) оценивают в $7 млрд: это данные Агентства США по международному развитию.
Смотрите также: Что ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушений