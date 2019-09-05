Ураган Дориан приблизился к побережью США: видео из космоса

Сегодня, 5 сентября, ураган Дориан обрушился на Среднеатлантическое побережье США, принеся с собой сильные ливни, мощные ветры и штормовые волны высотой два метра и более, которые угрожают затопить низинные прибрежные районы. Об этом сообщает Голос Америки.

Ураган, которому сейчас присвоена 2-я категория, подошел к побережью в районе города Чарльстон, штат Южная Каролина. Скорость ветра внутри урагана достигает 175 км/ч. Синоптики предупреждают, что позже сегодня и завтра Дориан может приблизиться к побережью Северной Каролины.

В Национальном центре по наблюдению за ураганами заявляют, что к выходным Дориан несколько ослабнет и может достичь северо-восточного побережья США и провинции Новая Шотландия в Канаде.

По словам метеорологов, ураган принесет с собой мощные и разрушительные волны и до 38 см осадков.

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