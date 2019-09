Ураган Дориан добрался до Канады: что происходит - видео

В провинциях Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда (Канада) около 500 000 потребителей остались без света из-за последствий урагана Дориан. Об этом сообщает CTV.

В Национальном метеобюро отметили, что зафиксирован сильный ветер с порывами до 43 м/с. В городах Канады - сотни поваленных деревьев и сорванные крыши домов.

As Hurricane Dorian makes its way towards the Maritimes, tens of thousands of people are without power and Nova Scotia emergency officials are advising people to “self-evacuate." Read more here: https://t.co/LycSJHUB6u #nsstorm pic.twitter.com/B0IYMxWxXe